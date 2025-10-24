ACTO PREVIO A LOS PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS
El momento en que el rey Felipe VI se aparta de la foto oficial para cerrar una ventana y correr las cortinas
Cada vez más natural, el rey Felipe VI no ha dudado en abandonar su posición durante un posado oficial, mientras presidía uno de los actos previos a la gran gala de los Premios Princesa de Asturias 2025, y ponerse a cerrar una ventana y colocar las cortinas mientras posaban para los medios.
Tras presidir este jueves el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe y horas antes de que se celebre, este viernes, la gran gala de los Premios Princesa de Asturias 2025; la familia real continúa con los actos previos como la entrega de los galardones que llevan el nombre de la heredera al trono, y que este año reconocen a destacadas personalidades como la tenista Serena Williams o el escritor Eduardo Mendoza.
Dos días muy importantes para los Reyes y sus hijas donde los actos se suceden uno detrás de otro y, para esta ocasión, tanto la reina Letizia como sus hijas han optado por trajes de pantalón y americana, eso sí, cada una de un color: rojo, azul y gris.
Un momento donde los Reyes y sus hijas mantienen un encuentro con los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo; los distinguidos con las Medallas de Asturias 2025, Hijo Predilecto 2025, e Hijos Adoptivos 2025; y los premiados con los Premios Princesa de Asturias 2025, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.
Y aunque todo estaba saliendo según lo esperado, en el instante de hacerse la foto oficial frente a los medios, don Felipe se ha apartado del grupo para cerrar la ventana y colocar las cortinas para que todo estuviese perfecto. Una reacción por parte del Rey que ha acaparado la atención de todos, incluidas, su mujer y sus hijas. En el vídeo de arriba te mostramos estas imágenes del Rey.
