Rebeca Pous, la estrella de los 90 que lucha contra su propia imagen: "No me siento bien conmigo misma"

Desde su famoso 'Duro de pelar', Rebeca Pous ha experimentado grandes cambios en su vida. Hoy, nos lo cuenta cómo le ha afectado la dictadura de la imagen durante los últimos años.

Rebeca Pous

Rebeca Pous alcanzó la fama en los años 90, de mano de su 'Duro de pelar' que se convirtió en un auténtico hit. Ahora, además de su carrera musical ha logrado hacerse un hueco en la televisión.

Treinta años después de su gran éxito, la vida de Rebeca ha cambiado y también su físico. Sin embargo, la artista no ha dejado de luchar por no perder su figura y se ha enfrentado a un difícil proceso de recuperación.

"Sé que la gente me va a seguir queriendo, el problema es que yo no me veo bien", confiesa, "quería volver a estar como siempre he estado". Fue entonces cuando comenzó un proceso en el que se ha marcado el objetivo de perder 15 kilos.

Rebeca confiesa que lo ha pasado muy mal porque con los años, mantener el peso que ella considera ideal se ha vuelto muy difícil: "Tenemos retención de líquidos, ansiedad, estrés... es un proceso complicado, sobre todo a nivel mental".

Hoy, Rebeca Pous nos cuenta cómo ha sido su vida desde su 'Duro de pelar' y cómo afronta esta nueva etapa. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

