El Rosco | 24 de octubre

Una última letra que vale una victoria: Rosa logra 23 aciertos en El Rosco, inalcanzable para Manu

La concursante coruñesa ha sabido gestionar su ventaja durante todo el duelo y se ha plantado a sólo dos respuestas de ganar el bote de 2.296.000 euros.

Alberto Mendo
Publicado:

El bote de Pasapalabra superará por primera vez en su historia los 2,3 millones de euros tras otro Rosco en el que ninguno de los dos concursantes ha conseguido completar las 25 letras. Rosa se ha quedado a sólo dos, muy cerca, una cota esta vez inalcanzable para Manu. El duelo ha estado precedido por dos momentos llenos de arte: la actuación en directo de Javi Cantero y el tradicional poema de despedida del concursante.

El poema de Manu fascina a los invitados en su despedida: “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”

Rosa ha liderado la prueba desde el principio, y no ha notado haber contado con trece segundos menos que su rival. Se ha despegado pronto con dos buenos turnos, de cinco y de siete aciertos, y ha sabido gestionar esa ventaja hasta el final, incluso cuando Manu parecía acercarse.

La gallega ha terminado la primera vuelta con 20 aciertos, sumando uno más en ese mismo turno. Pensando muy bien cuándo y con qué letra arriesgar, ha logrado llegar a 23 letras en verde y se plantado. Manu tenía que remontar con tres respuestas correctas… y se ha quedado muy cerca. Ha sacado dos pero, después, ha llegado el fallo. De esta forma, ha perdido por la mínima y cambiará el naranja por el azul en el próximo programa. ¡Revive este Rosco de alto nivel en el vídeo!

