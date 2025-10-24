Antena 3 LogoAntena3
“Más María Grant y menos Amy”: el fallo de esta talent por el que no entra a La Voz

La joven, hija de la conocida actriz Miriam Díaz-Aroca, ha cantado ‘Back to black’con una voz muy parecida a la de Amy Winehouse.

talent

Celia Gil
Publicado:

La música corre por las venas de María Grant, hija de la reconocida actriz Miriam Díaz-Aroca, que llegó al escenario de La Voz dispuesta a demostrar que el arte también forma parte de su vida.

Con una voz potente y una presencia escénica llena de personalidad, eligió interpretar ‘Back to Black’ de Amy Winehouse, uno de los temas más icónicos de la artista británica.

Su interpretación fue impecable, con una técnica muy cuidada. Sin embargo, en esta ocasión, ninguno de los coaches pulsó el botón, una decisión que no restó mérito a su actuación.

Pablo López fue el primero en hablar y Mika no dudo en darle un consejo: “Necesitamos que seas más María y menos Amy”, explicó, destacando que su versión había sido tan fiel a la original que casi olvidaron que era una talent en busca de su propio estilo.

Ambos reconocieron el enorme potencial y el carisma que desprende sobre el escenario. Aunque no logró entrar en ningún equipo, María se llevó el reconocimiento y el cariño de los coaches... ¡Así ha sido su actuación!

