Una joven finge su embarazo, engaña a su familia con un muñeco y anuncia la muerte del bebé

La llegada de un bebé alegra las vidas de las personas. Meses antes de su nacimiento, los familiares y amigos, además de los futuros padres, esperan ansiosos ver la cara del pequeño. Compran ropa, pañales, juguetes y, en la actualidad, organizan una fiesta para conocer el sexo.

Sin embargo, la ilusión de una familia y amigos escoceses se vio truncada por un nacimiento falso. Kira Cousins, una joven de 22 años, fingió estar embarazada. Primero lo anunció a través de sus redes sociales mostrando un test de embarazo positivo y ropa de bebé. "Nuestro propio pequeño milagro. Todos estamos deseando conocerte", compartió.

A medida que pasaba el tiempo, la joven compartía econgrafías falsas y el supuesto desarrollo de su barriga, donde presuntamente tenía que hacerse más grande en nueve meses. Para ello, utilizó una barriga prostética. Además, siguiendo las nuevas celebraciones, hizo un baby shower donde recibió regalos bastante caros y personalizados.

Hasta que llegó el día del supuesto nacimiento, el 10 de octubre. A diferencia de la gran mayoría de personas que van a dar a luz a un bebé o que van al hospital que avisan a sus personas más cercanas, Kira decidió ir sola. Al igual que su embarazo, anunció la llegada de la pequeña, llamada Bonni-Leigh Joyce, en sus redes sociales. Mostrando detalles de su peso (2,3 kilos), hora de nacimiento (02:46am) y una foto de la recién nacida con un gorro con un lazo rosa en un carrito.

Aunque la mentira no duró mucho. A los pocos días de presentarla a la familia, esta ya empezó a sospechar. Le preguntaron por qué no podían tocar o dar de comer, a lo que la joven contestó que la niña presentaba una salud delicada y necesitaba protegerla. Además, sospechaban de que la pequeña no lloraba.

No obstante, publicó en Facebook una carta donde asegura que tenía un defecto cardíaco congénito y que tenía que solucionarse "con una primera operación a corazón abierto al nacer". Pero nunca llegó a suceder porque Kira anunció el fallecimiento del bebé.

Escondido en el armario

Pero la madre de la joven, lejos de creer a su hija, decidió descubrir lo que estaba ocurriendo. Encontró al bebé, en el armario, pero su sorpresa fue que no era real sino una muñeca reborn. Se trata de un juguete de vinilo o silicona que cuenta con rasgos tan realistas que imitan la apariencia de un recién nacido.

Esta historia se hizo viral gracias a los primos de Kira quién mostraron todas las pruebas del engaño de su embarazado en TikTok: vídeos de la fiesta de revelación del sexo, Kira con la barriga falsa, un post en Facebook de la joven informando del problema de corazón del supuesto bebé, ropa para la pequeña, un video tocándose la barriga o del bebé moviéndose.

"La cagué"

La joven ha roto su silencia y ha confesado el invento del embarazo. "Lo llevé demasiado lejos, fingí ecografías mensajes, toda una historia de parto y actué como si una muñeca fuera un bebé real", recoge el medio 'Clarín'.

Asegura que su salud mental no pasaba por su mejor momento: "Sé lo mal que estoy, la cagué. Simplemente no supe cómo parar una vez que empecé". Admite y comparte la decisión que han tomado algunos de sus amigos de separarse de ella: "Sé que esto me acompañará durante mucho tiempo y que probablemente he perdido amigos que nunca recuperaré".

Con tristeza profunda lamenta haber mentido a "todos los que vinieron a la revelación de género, todos los que me dieron regalos o apoyo... la cagué y lastimé a mucha gente". Aún así los ha defendido de los comentarios en redes sociales de cómo no se pudieron dar cuenta de que se trataba de una muñeca: "La muñeca podía moverse y cambiar de expresión. No fue su culpa haber creído".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.