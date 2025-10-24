Johnny Depp vuelve a Hollywood tras las polémicas con Amber Heard: Este es el papel que podría devolverlo al estrellato

La carrera de Johnny Depp se vio drásticamente interrumpida cuando, en 2018, estalló la polémica con su exmujer Amber Heard. De la noche a la mañana, sus papeles más relevantes en la industria se cancelaron, especialmente su paso por la saga Animales fantásticos. No fue hasta 2022, tras el juicio de difamación contra la actriz, cuando su trayectoria comenzó a aflorar de nuevo.

Desde entonces, el eterno Jack Sparrow ha participado en dos películas: la francesa Jeanne du Barry como protagonista y la inglesa Modigliani, tres días en Montparnasse como director. Si bien se prepara para el estreno de Day Drinker en Estados Unidos, junto a Penélope Cruz, y la próxima cinta de Terry Gilliam The Carnival at the End of Days, ha sido ahora cuando se ha hecho oficial su regreso a lo grande a Hollywood.

Johnny Depp en Day Drinker | Lionsgate

Depp ha sido confirmado para una nueva adaptación de Cuento de Navidad de Charles Dickens. La película será dirigida por uno de los directores más de moda en el género de terror: Ti West. El cineasta se ha dado a conocer con su trilogía de A24 compuesta por X, Pearl y MaXXXine, que nos regaló a una increíble Mia Goth. Asimismo, la actriz Andrea Riseborough (Ámsterdam) será su compañera de reparto.

Ebenezer: Un Cuento de Navidad, nombre de esta versión de la clásica historia, será producida por Paramount tras la nueva fusión con Skydance. Una apuesta sólida que pretende ver la luz el próximo año, concretamente el 13 de noviembre de 2026.

La elección de Depp para este papel no parece fortuita. Recordemos que la narrativa se centra en Scrooge, un hombre apartado de la sociedad que tiene que plantar cara a los fantasmas de su pasado, de su presente y de su futuro. Con cada ente se llevará una nueva lección, contemplando sus errores tanto cometidos como actuales, anticipando el más triste de los devenires. Todo ello con una bonita lección final sobre la importancia de rodearse de las personas adecuadas y no renegar de los demás.

Johnny Depp, en el Festival de Cine de Roma | Gtres

Este anuncio, publicado por Deadline, no solo es llamativo por el regreso de Johnny Depp. Y es que a mediados de año, Warner Bros. también puso de manifiesto sus planes de adaptar la obra de Dickens con otro de los directores mejor valorados hoy en día. Robert Eggers (La bruja, Nostferatu) vuelve a trabajar con su actor fetiche Willem Dafoe para reinventar la historia de Scrooge.

Ninguno de los dos cineastas es dado a realizar películas al uso, menos todavía los intérpretes que han escogido. Por lo tanto, en 2026 podríamos tener dos versiones completamente diferentes y a la par aterradoras de un clásico de la literatura.

Sea como sea, Johnny Depp parece estar dejando atrás su crisis de reputación y ya empieza a recuperar la carrera que se frenó en seco hace siete años. Con tres proyectos en marcha, el actor espera que el próximo año marque un punto de inflexión en su regreso a los cines.