Juanjo, vecino del barrio de Maricarmen: "No nos hemos enterado hasta ahora de lo que le pasaba"

El desahucio de Maricarmen ha desatado una auténtica revolución en Madrid. Cientos de personas llevan cinco días acampados en la Puerta del Sol para protestar por la crisis de la vivienda y el alquiler en nuestro país.

Además de la propuesta de los dos decretos de vivienda que pretenden atajar la crisis, un acuerdo de Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid ha permitido a Maricarmen volver a su casa. Un edificio en el que llevaba viviendo más de 70 años.

Maricarmen se ha convertido ya en un símbolo de la lucha por la vivienda. Sin embargo, hay quien lleva conociéndola desde que vivía en su piso y que, confiesan, no sabían nada de su situación.

"Lleva mucho tiempo en el barrio y no nos hemos enterado hasta ahora de lo que le pasaba a Maricarmen", afirma Juanjo. Este es dueño de la pastelería que hay bajo el edificio de Maricarmen: "Ella no lo contaba".

Ahora, Maricarmen continúa en el hospital y se espera que pronto pueda volver a casa. Un caso que se ha convertido en la bandera de toda una causa.