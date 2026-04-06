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¿Por qué la misión Artemis II no aterrizará en la Luna?: "Si todo va bien, en 2028 lo harán, pero para establecernos"

El cohete más grande de la historia de la NASA llega hoy a la cara oculta de la Luna. Ahora, a la tripulación les espera la parte más complicada del viaje, en la que perderán la comunicación con la NASA.

Luna

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Cinco décadas después de que el ser humano pisara la Luna por última vez, se vuelve a hacer historia. Esta vez, la NASA da un nuevo salto con Artemis II, una misión que llega hoy a la cara oculta de la Luna, aunque sin intención de pisarla.

El viaje, de 10 días, está llegando a su fin, aunque queda la parte más delicada, en la que la tripulación perderá la comunicación con la NASA durante unos 40 minutos. "La Luna hace de escudo e impide que las ondas nos lleguen a la Tierra", explica Jesús Martínez Frías, geólogo planetario del CSIC.

En el cohete más grande que la NASA haya construido, de casi 100 metros, viajan también figuras históricas: la primera mujer y el primer hombre afroamericano en participar en una misión de este tipo. El objetivo de la misión no es pisar la Luna, sino explorar su cara oculta para estudiar futuras expediciones o, incluso, una base continua en la Luna.

Según Jesús Martínez Frías, los cuatro astronautas del Artemis II no aterrizarán en la Luna esta vez por cuestiones de seguridad, ya que los métodos científicos han cambiado y son más rigurosos. "Seguramente, si todo va bien, en 2028 aterrizarán", afirma Jesús Martínez Frías, "pero será diferente porque será para establecernos".

Todos los ojos están puestos en el cohete que ya ha hecho historia en nuestro país. ¡No te pierdas todas las novedades en el vídeo de arriba!

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