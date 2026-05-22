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Gala 6 | Actuación

Cristina Castaño llena de magia el plató de Tu cara me suena con ‘Colores en el viento’ de Pocahontas

La ganadora de la quinta gala de Tu cara me suena nos ha trasladado al universo Disney con una actuación que nos ha recordado a nuestra infancia.

Cristina Castaño llena de magia el plató de Tu cara me suena con ‘Colores en el viento’ de Pocahontas

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Patri Bea
Publicado:

Cristina Castaño brilló la semana pasada con la versión de ‘El amor’ interpretada por Rigoberta Bandini en Los Premios Goya 2025 y se llevó su primera victoria de la edición gracias a recibir el doce del público.

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Para esta sexta gala, el pulsador ha querido que Cristina Castaño nos haga viajar a nuestra infancia metiéndose en la piel de una de las princesas Disney más queridas: Pocahontas.

Cristina nos ha hecho soñar con ‘Colores en el viento’ y ha protagonizado una de las actuaciones más mágicas y dulces de la edición. Acompañada de Marc Montojo como John Smith, le ha hecho un regalo a los niños que nos ven desde casa.

La dulzura, la inocencia y la verdad han sido los grandes protagonistas de una actuación que han disfrutado el público y el jurado. ¡Vuelve a disfrutarla al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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