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El Rosco | 22 de mayo

¿Misión imposible? David necesita su primer 24 en El Rosco para evitar la derrota en Pasapalabra

Javier se ha plantado con 23 aciertos y sin fallos, un listón que David ha tenido que superar tras haber cometido un fallo en la primera vuelta.

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Alberto Mendo
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Entre los exámenes más difícil que David se ha encontrado en sus 32 programas de Pasapalabra, la palma se la lleva el de este duelo contra Javier en El Rosco. Es justo precisamente destacar antes el mérito del madrileño, que ha estado impresionante y ha puesto el listón alto a su rival: con una primera vuelta de 22 aciertos y plantándose con 23. Pero al barcelonés no le valía igualar esa marca por un fallo bastante doloroso e inesperado.

La historia podría haber sido totalmente diferente sin ese tropiezo, porque David ha arrancado de forma arrolladora. Cuando iba a enlazar doce respuestas seguidas, se ha equivocado al confundir “minutero” con la manecilla o mano de un reloj. “¡Qué bobo!”, ha reaccionado con autocrítica. Ha sido un lapsus a la altura del que Cristóbal Soria ha protagonizado en La Pista en este programa al mezclar Mary Poppins con Grease.

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En el otro atril, Javier ha empezado con la misma fuerza: once aciertos seguidos… y sin fallar. De hecho, el madrileño ha puesto el turbo para terminar la primera vuelta con sólo dos turnos más, pintando 22 letras de verde. Ha sumado una más en su siguiente jugada y se ha plantado. Su brillante Rosco ha puesto a David ante una misión casi imposible: llegar a 24 aciertos, ya que no le valía el empate. ¡Dale al play!

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