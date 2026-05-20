El entorno de Rosa López se pronuncia tras su ruptura: "Él es muy narcisista, le gusta ser más protagonista que su novia"

Rosa López e Iñaki García han roto. La pareja lo confirmaba esta misma mañana, sosteniendo que ha sido fruto del desgaste y no por terceras personas.

Pese a que la artista se mostraba muy enamorada ante los medios, parte del entorno de Rosa no estaba del todo de acuerdo con esa relación. Así lo confirma Isabel González en Y ahora Sonsoles, que desvelaba que Iñaki influía mucho en la vida profesional y personal de la artista, llegando a "no gustar" a algunas personas de la vida de Rosa.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con un amigo de Rosa López, que confirma que Iñaki pidió una excedencia de su trabajo como policía para ejercer como mánager de Rosa. "En el tema del trabajo, hay cosas que las hace muy bien y otras que es muy marronero", señala, "es muy narcisista, cuando Rosa hace un concierto, una firma de discos, cualquier historia...como que le gusta ser más protagonista que su novia".

Además, el amigo de Rosa López advierte que ella es "muy manipulable", algo que también ha podido jugar en su contra en la relación. "Ha dejado de lado a muchísimas amistades y muchísimas personas que le estaban aconsejado muy bien por poner a su novio por delante", sentencia.

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