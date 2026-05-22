Nos lo cuenta
La dura infancia de Djabu por culpa de la mujer de su padre: "Me veía como una amenaza"
Cuando llegó a España con su padre, Djabu pensó que su vida iría a mejor. Sin embargo, la mujer de su padre le hizo vivir una pesadilla, dejándola horas sin comer o encerrándola en un patio como castigo siendo apenas una niña.
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Djabu Balde llegó a España siendo una niña con la ilusión de reunirse con su padre, que había emigrado años antes desde Guinea-Bisáu. Al principio creyó haber encontrado una nueva familia, pero pronto comenzó a sufrir malos tratos y un fuerte aislamiento en su propio hogar.
Según nos cuenta, la convivencia con la pareja de su padre se volvió insoportable cuando él no estaba en casa. Djabu asegura que pasó hambre, recibió castigos constantes y vivió alejada de su madre biológica, mientras intentaba adaptarse a una nueva cultura y aprender español.
"La mujer de mi padre empezaba a verme como una amenaza", asegura, "intentaba confrontarme con mi padre y todo lo que me hacía era cuando él no estaba".
La situación alcanzó un límite cuando, con 15 años, estuvo a punto de regresar a Guinea-Bisáu contra su voluntad. Sin embargo, una amiga cercana de la familia le hizo tomar otra decisión y cambió su destino: acabó siendo acogida por otra familia y, años después, logró reconstruir la relación con su padre y reencontrarse con sus raíces.
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