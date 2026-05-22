Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

"Estoy sorprendida de no venirme abajo": los concursantes confiesan si están satisfechos con las notas que les ha puesto el jurado

TU CARA ME SUENA

Los concursantes de Tu cara me suena reaccionan a las notas del jurado

Los participantes de Tu cara me suena valoraron las puntuaciones recibidas hasta ahora y confesaron cómo están viviendo las valoraciones del jurado en la recta final del concurso.

Patri Bea
Publicado:

Varios concursantes reconocen que afrontan con incertidumbre las valoraciones del jurado. Algunos admitieron sentirse más tranquilos de lo esperado y aseguraron estar satisfechos con el trabajo realizado sobre el escenario.

La conversación también dejó reflexiones sobre la presión del programa y la evolución personal de cada artista durante la edición. Los concursantes coincidieron en destacar la exigencia de las actuaciones y el nivel alcanzado en las últimas galas de Tu cara me suena.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Vídeos