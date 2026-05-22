Los concursantes de Tu cara me suena reaccionan a las notas del jurado

Varios concursantes reconocen que afrontan con incertidumbre las valoraciones del jurado. Algunos admitieron sentirse más tranquilos de lo esperado y aseguraron estar satisfechos con el trabajo realizado sobre el escenario.

La conversación también dejó reflexiones sobre la presión del programa y la evolución personal de cada artista durante la edición. Los concursantes coincidieron en destacar la exigencia de las actuaciones y el nivel alcanzado en las últimas galas de Tu cara me suena.

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