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TU CARA ME SUENA
Los concursantes de Tu cara me suena reaccionan a las notas del jurado
Los participantes de Tu cara me suena valoraron las puntuaciones recibidas hasta ahora y confesaron cómo están viviendo las valoraciones del jurado en la recta final del concurso.
Varios concursantes reconocen que afrontan con incertidumbre las valoraciones del jurado. Algunos admitieron sentirse más tranquilos de lo esperado y aseguraron estar satisfechos con el trabajo realizado sobre el escenario.
La conversación también dejó reflexiones sobre la presión del programa y la evolución personal de cada artista durante la edición. Los concursantes coincidieron en destacar la exigencia de las actuaciones y el nivel alcanzado en las últimas galas de Tu cara me suena.
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