Denuncia
El infierno de Cristina, obligada a convivir con su exmarido: "Está usando los medios que le da el sistema para alegarlo y no irse"
Cristina convive con su exmarido bajo el mismo techo. Este se niega a marcharse, pese a haber heredado recientemente un piso, generando un ambiente tan tenso que ella está llegando a su límite.
Publicidad
Tras casi 30 años de matrimonio, Cristina asegura estar viviendo una situación límite tras su divorcio. Aunque un juez dictó que su exmarido debía abandonar la vivienda familiar, él continúa residiendo allí y, según denuncia ella, sin hacerse cargo de ningún gasto de la casa.
"Está usando los medios que le da el sistema para alegarlo y no irse", confiesa Cristina, "él está cómodo porque le mantengo y porque me destroza la vida".
Según Cristina, la convivencia se ha convertido en una auténtica guerra y reconoce que el conflicto está afectando seriamente a su salud. Afirma que su expareja lleva años sin trabajar ni aportar dinero. "Para colmo, mi ex lleva 17 años sin trabajar y soy yo quien paga todo", afirma.
Lo que más indigna a Cristina es que su exmarido tiene otras opciones, ya que ha heredado un piso hace poco, aunque tiene el proceso parado. Sin embargo, continúa compartiendo techo con él y conviviendo con la tensión día a día.
Cristina denuncia que con una sentencia firme el sistema permita que su marido siga viviendo en el domicilio familiar: "Él está abusando del sistema, pero lo que hay que hacer es frenarlo", advierte.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad