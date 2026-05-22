Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

El infierno de Cristina, obligada a convivir con su exmarido: "Está usando los medios que le da el sistema para alegarlo y no irse"

Cristina convive con su exmarido bajo el mismo techo. Este se niega a marcharse, pese a haber heredado recientemente un piso, generando un ambiente tan tenso que ella está llegando a su límite.

Cristina

Publicidad

Tras casi 30 años de matrimonio, Cristina asegura estar viviendo una situación límite tras su divorcio. Aunque un juez dictó que su exmarido debía abandonar la vivienda familiar, él continúa residiendo allí y, según denuncia ella, sin hacerse cargo de ningún gasto de la casa.

"Está usando los medios que le da el sistema para alegarlo y no irse", confiesa Cristina, "él está cómodo porque le mantengo y porque me destroza la vida".

Según Cristina, la convivencia se ha convertido en una auténtica guerra y reconoce que el conflicto está afectando seriamente a su salud. Afirma que su expareja lleva años sin trabajar ni aportar dinero. "Para colmo, mi ex lleva 17 años sin trabajar y soy yo quien paga todo", afirma.

Lo que más indigna a Cristina es que su exmarido tiene otras opciones, ya que ha heredado un piso hace poco, aunque tiene el proceso parado. Sin embargo, continúa compartiendo techo con él y conviviendo con la tensión día a día.

Cristina denuncia que con una sentencia firme el sistema permita que su marido siga viviendo en el domicilio familiar: "Él está abusando del sistema, pero lo que hay que hacer es frenarlo", advierte.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo: besos, confesiones y números de infarto

Rosa López e Iñaki García

La dependencia de Rosa López con sus parejas según su entorno: "Se ciega con sus novios"

Djabu

La dura infancia de Djabu por culpa de la mujer de su padre: "Me veía como una amenaza"

Cristina
Denuncia

El infierno de Cristina, obligada a convivir con su exmarido: "Está usando los medios que le da el sistema para alegarlo y no irse"

Boticaria García
SALUD

Boticaria García destapa los rincones más sucios del día a día: desde el gimnasio a las pantallas

Sara Carbonero
Exclusiva

Sara Carbonero rompe su silencio tras la muerte de su madre: "No echo de menos la televisión, necesito estar tranquila"

La periodista se abre en canal con nuestra colaboradora Beatriz Cortázar. Una entrevista que llega tras la dolorosa muerte de su madre y en la que confiesa sus planes de futuro.

Falsa boda
Insólito

Fotógrafo de la falsa boda en Verín (Ourense): "Usaron triquiñuelas para no pagarnos, confiamos en ellos y nos engañaron"

La pareja montó una boda falsa, engañando a invitados, fotógrafos, al restaurante, la tienda de vestidos... Tras la gran fiesta, desaparecieron sin pagar sus deudas y llevándose el dinero de sus invitados.

Sara Carbonero

Susanna Griso elogia la sinceridad de Sara Carbonero tras su pérdida: "Nunca voy a estar bien"

María Parrado

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Parrado, artista desde la cuna

María corta por la tangente: pasa de arriesgar y busca zona segura en La ruleta de la suerte

María corta por la tangente: pasa de arriesgar y busca zona segura en La ruleta de la suerte

Publicidad