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Gala 6 | Actuación

Leonor Lavado homenajea a Estrellita Castro con ‘Mi jaca’

La cómica ha conseguido transmitir ese arte y desparpajo tan característico de una de las referentes de la copla en nuestro país sobre el escenario de Tu cara me suena.

Leonor Lavado homenajea a Estrellita Castro con ‘Mi jaca’

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Patri Bea
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¡Menuda alegría se llevó Leonor Lavado la semana pasada al recibir su primer doce de la edición! Àngel Llàcer se lo prometió después de sorprenderse con su imitación de Norma Duval y cumplió en las votaciones.

Al final de la gala pasada, Leonor Lavado confesó que le apetecía imitar a alguien de su tierra y el pulsador ha cumplido su petición: la cómica debía meterse en la piel de la única e inolvidable Estrellita Castro.

Caracterizada como la coplera en sus últimos años, Leonor Lavado ha aparecido en plató para interpretar ‘Mi jaca’, un tema que dio mucho que hablar en su época y que se ha convertido en himno gracias a su carácter y personalidad.

Leonor ha sabido aportar la teatralidad y desparpajo requeridos en esta actuación y ha captado la esencia tan característica de Estrellita Castro. ¡Revive su imitación en el vídeo de arriba!

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