¡Mucho flow y poca vergüenza! Aníbal Gómez se mete en la piel de C. Tangana y acaba con Chenoa en el escenario

Que Aníbal Gómez actúe sobre el escenario de Tu cara me suena es garantía de pasar un buen rato y así lo volvió a demostrar la semana pasada convertido en Georgie Dann. ¡Además aprovechó la ocasión para continuar con sus predicciones!

Aníbal tuvo la oportunidad de robarle a un compañero el artista que le había dado el pulsador al final de la gala pasada y, a pesar de salirse completamente de su estilo, el cómico optó por C. Tangana.

El cómico ha pisado el escenario con el flow y la chulería tan característica de Antón Álvarez Alfaro para interpretar el tema ‘Llorando en la limo’ y ha levantado a Chenoa de su sitio en mitad de la actuación para llevársela al escenario.

La cantante le ha seguido el rollo y los dos han protagonizado un cierre de actuación digno de esta sexta gala. ¡Revive su hipnótica imitación al completo dándole la play al vídeo de arriba!