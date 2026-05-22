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Gala 6 | Actuación

¡Mucho flow y poca vergüenza! Aníbal Gómez se mete en la piel de C. Tangana y acaba con Chenoa en el escenario

Aníbal ha levantado de su asiento a la integrante de la mesa del jurado de Tu cara me suena y ha finalizado con ella un tema cargado de sensualidad y flow.

¡Mucho flow y poca vergüenza! Aníbal Gómez se mete en la piel de C. Tangana y acaba con Chenoa en el escenario

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Patri Bea
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Que Aníbal Gómez actúe sobre el escenario de Tu cara me suena es garantía de pasar un buen rato y así lo volvió a demostrar la semana pasada convertido en Georgie Dann. ¡Además aprovechó la ocasión para continuar con sus predicciones!

Aníbal tuvo la oportunidad de robarle a un compañero el artista que le había dado el pulsador al final de la gala pasada y, a pesar de salirse completamente de su estilo, el cómico optó por C. Tangana.

El cómico ha pisado el escenario con el flow y la chulería tan característica de Antón Álvarez Alfaro para interpretar el tema ‘Llorando en la limo’ y ha levantado a Chenoa de su sitio en mitad de la actuación para llevársela al escenario.

La cantante le ha seguido el rollo y los dos han protagonizado un cierre de actuación digno de esta sexta gala. ¡Revive su hipnótica imitación al completo dándole la play al vídeo de arriba!

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