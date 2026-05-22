¡Otro nivel! J Kbello firma un numerazo en Tu cara me suena con ‘Abracadabra’ de Lady Gaga

La semana pasada, Àngel Llàcer fue claro con J Kbello. Después de presenciar su imitación de Sergio Dalma, no dudó en afirmar que, para él, el gaditano era uno de los mejores concursantes de la historia del programa. ¿Se meterá en la lucha para ganar la edición?

Aunque en un primer momento, lo que el pulsador le había dado para esta gala era a C. Tangana, después de que Aníbal Gómez se lo robara, J Kbello se encontró con que tenía que imitar… ¡a Lady Gaga! Sin duda, uno de los retos más complicados hasta la fecha.

J Kbello ha abierto la gala por todo lo alto con una espectacular coreografía que ha realizado con los bailarines del programa recreando el viral tema de la artista publicado en 2025: ‘Abracadabra’.

Con precisión, fuerza, carisma y una energía arrolladora, J Kbello ha vuelto a dejarnos a todos sin palabras. ¡Revive su espectacular número de arranque de gala dándole play al vídeo de arriba!