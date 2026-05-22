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Mejores momentos | 22 de mayo

¿Cristóbal Soria con la camiseta de Vinicius? Sella con Roberto Leal su apuesta del Mundial en Pasapalabra

“Se te he ido la pinza”, ha comentado el tertuliano deportivo, aunque le ha puesto un reto también al presentador si pierde: vestir la camiseta del Betis en El Chiringuito.

¿Cristóbal Soria con la camiseta de Vinicius? Sella con Roberto Leal su apuesta del Mundial en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Roberto Leal y Cristóbal Soria han sellado una apuesta que va a dar mucho que hablar. El tertuliano deportivo, antes de terminar su visita a Pasapalabra, le ha añadido un aliciente al próximo Mundial de fútbol. Le ha retado al presentador a acertar qué selecciones serán finalistas y cuál se convertirá en campeona. Los dos lo han dejado escrito y metido en un tarro, y ambos han arriesgado mucho.

Cristóbal le ha dejado a Roberto la liara con la apuesta. El presentador lo tenía claro: “Si gano yo, tú vas a El Chiringuito con una camiseta de Vinicius”. La primera reacción del invitado, reconocido antimadridista, ha sido una carcajada: “A ti se te ha ido la pinza”. Tal y como se le ha dado la prueba de La Pista en este programa, mezclando a Mary Poppins con Grease, quizá no confiaba mucho en sus opciones.

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Sin embargo, Cristóbal ha recogido el guante: “Si yo voy con una camiseta del casi Balón de Oro, del gran Vinicius Jr., tú vienes con una camiseta del Betis a El Chiringuito”. Roberto, fiel sevillista, ha reconocido que estaba entrando ya “en palabras mayores”. Sin embargo, ambos han aceptado. ¿Quién ganará y quién perderá? ¡Descubre en el vídeo cómo se ha fraguado la apuesta!

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