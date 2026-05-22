¿Cristóbal Soria con la camiseta de Vinicius? Sella con Roberto Leal su apuesta del Mundial en Pasapalabra

Roberto Leal y Cristóbal Soria han sellado una apuesta que va a dar mucho que hablar. El tertuliano deportivo, antes de terminar su visita a Pasapalabra, le ha añadido un aliciente al próximo Mundial de fútbol. Le ha retado al presentador a acertar qué selecciones serán finalistas y cuál se convertirá en campeona. Los dos lo han dejado escrito y metido en un tarro, y ambos han arriesgado mucho.

Cristóbal le ha dejado a Roberto la liara con la apuesta. El presentador lo tenía claro: “Si gano yo, tú vas a El Chiringuito con una camiseta de Vinicius”. La primera reacción del invitado, reconocido antimadridista, ha sido una carcajada: “A ti se te ha ido la pinza”. Tal y como se le ha dado la prueba de La Pista en este programa, mezclando a Mary Poppins con Grease, quizá no confiaba mucho en sus opciones.

Sin embargo, Cristóbal ha recogido el guante: “Si yo voy con una camiseta del casi Balón de Oro, del gran Vinicius Jr., tú vienes con una camiseta del Betis a El Chiringuito”. Roberto, fiel sevillista, ha reconocido que estaba entrando ya “en palabras mayores”. Sin embargo, ambos han aceptado. ¿Quién ganará y quién perderá? ¡Descubre en el vídeo cómo se ha fraguado la apuesta!