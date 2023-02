Esta fue la primera declaración judicial de la víctima de Dani Alves: "No sabía a dónde me estaba llevando"

A pesar de todo lo que ha salido a la luz, todavía hay muchas incógnitas sobre lo que ocurrió el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, donde Dani Alves cometió, presuntamente, una agresión sexual que ahora lo mantiene en prisión provisional.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos podido acceder en exclusiva al documento que refleja lo que declaró la víctima ante la jueza el pasado 30 de enero. En esta declaración, la joven aseguró desconocer hacia dónde se dirigía. "Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. Pero yo no sabía, ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando", dijo.

Además, cuenta que creía que estaba yendo hacia la calle o una sala VIP, pero que no se podía imaginar nada porque nunca había estado allí, aseguró.

Cinco días después de que tuviese lugar la vista en la que la Audiencia de Barcelona haya escuchado los argumentos de todas las partes, han decidido que Dani Alves siga en prisión provisional sin fianza por la presunta agresión sexual que cometió la madrugada del 31 de diciembre en Barcelona.

A pesar de que la defensa del futbolista trató de demostrar que no había riesgo de fuga y de haber intentado desacreditar la versión de la víctima, el brasileño seguirá encarcelado hasta el juicio, según Carlos Quílez.

¿Se va a endurecer la defensa?

Carlos Quílez nos ha asegurado que, ahora que se conoce la sentencia, la defensa se endurecerá y el abogado Cristóbal Martell no va a quedarse quieto. "La estrategia va a ser agresiva contra las acusaciones de la víctima", ha dicho.

El periodista cree además que en unos 15 días habrá novedades en el Juzgado de Instrucción, que tiene la causa prácticamente cerrada. Su abogado, sin embargo, remará por la inocencia del futbolista.