Llama a seguridad para reclamar la prioridad de su silla de ruedas frente a un carrito de bebé: "La madre no se quería bajar"

Edgar siente que no respetan a personas que, como él, tienen movilidad reducida. Es lo que le ha ocurrido en el metro, en el que ha discutido con una mujer con el carrito de su bebé que reivindicaba su prioridad.

Movilidad reducida

Edgar tiene distrofia muscular congénita y vive en silla de ruedas, algo que le ha llevado a vivir situaciones verdaderamente incómodas. La última de ellas, en el metro, en el que tuvo que luchar por demostrar que la movilidad reducida tenía prioridad para subir en el ascensor.

Todo comenzó cuando una mujer con un carrito de bebé le dijo que ella tenía prioridad, llegando a llamar a seguridad. Algo que ha desatado un acalorado debate en redes.

Según nos cuenta Edgar, él llegó antes al ascensor, pero dejó salir a una mujer con andador y la mujer con el carrito aprovechó el hueco para colarse. "Me dijo que tenía preferencia por ir con un bebé recién nacido", recuerda Edgar, "eso no es así, porque si se estropea el ascensor, el que se queda tirado abajo soy yo".

El debate está servido, hasta el punto de que en el caso de Edgar tuvieron que intervenir los servicios de seguridad. Y tú, ¿qué opinas? ¡Cuéntanoslo!

Susana Uribarri

Julio Benítez
Edgar, movilidad reducida

