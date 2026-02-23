Nela, la joven 'therian' que se siente perra: "Siendo humana no me encuentro cómoda, prefiero ser un animal"

Nela no se siente humana, sino que se identifica más con los perros. Cada vez más jóvenes como ella son 'therians', una nueva tendencia entre jóvenes que se sienten animales. En su caso, todo comenzó siendo muy pequeña, cuando desarrolló una conexión muy especial con su perro.

Poco a poco, se dio cuenta de que se sentía más perra que humana. Su relación con su cuerpo también influyó, ya que siendo humana no le gustaba mirarse al espejo, algo que cambiaba cuando se disfrazaba de perro. "Yo tenía una falta de cariño cuando era humana, ahora me dan más atención", confiesa Nela.

A los 14 años se declaró definitivamente 'therian'. Su forma de ser y de relacionarse cambió por completo: empezó a caminar a cuatro patas, a ladrar y a rascarse como un perro e, incluso, a comer en el suelo.

Tras dos años siendo 'therian', Nela conoció a su actual novio, Matattán, que aunque no se considera 'therian', siente una gran conexión con los animales. Según nos cuenta, al principio le extrañó la forma de expresarse de Nela, que provocaba que les insultaran por la calle o en redes, pero terminó aceptándola y queriéndola como era.

"Al principio me asusté y me chocaba", confiesa Matattán, "pero con el tiempo empecé a comprenderla y a sentir una conexión como la que siente ella".

Pese a que Nela está orgullosa de su forma de ser, sabe que hay lugares donde no puede mostrarse al 100% como le gustaría, como por ejemplo en el ámbito académico.

Hoy, Nela se siente cómoda consigo misma y ha encontrado una forma de expresarse con la que por fin se siente libre. Una forma de ser que cada vez más jóvenes adoptan y que se ha convertido en todo un fenómeno.