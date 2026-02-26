Antena3
Mujer

Testosterona para aliviar la menopausia: "Mis orgasmos han sido más placenteros"

Cada vez son más mujeres que recurren a distintos métodos para que los efectos de la menopausia sean más leves. Conocemos un caso de una mujer que emplea la testosterona.

menopausia

Óscar Martín
La testosterona es un recurso al que cada vez más mujeres recurren con el objetivo de recuperar la libido tras la menopausia. Paliar los efectos de la menopausia es el fin.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Eva, una mujer que aplicarse testosterona le ha cambiado la vida: "Es una sensación como de sentirte joven".

Se suelen presentar como una solución, herramientas hormonales que prometen energía, deseo y la eliminación de sofocos durante meses. Sin embargo, su uso no está permitido en muchos países.

Se trata de pequeñas cápsulas cargadas de hormonas que se colocan con una inyección bajo la piel. Durante meses se produce la liberación de estrógenos o testosterona.

"Es el mejor dinero invertido que he podido tener", ha asegurado Eva en directo al confesar que el apetito sexual ha vuelto muy intensificado a su vida.

También existen alternativas que buscan reponer las hormonas de forma controlada, en pastillas, parches o sprays. Incluso existen geles de testosterona que se aplica sobre la piel absorbiendo la hormona y pasando a la sangre.

Incluso hay tratamientos no hormonales que buscan reducir los episodios de calor y sudoración que produce la menopausia. ¿Cuál es el método más seguro?

