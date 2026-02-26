Antena3
Testigo de la situación que vive la hija de Marisa Porcel: "Se ha dado por vencida, lloraba"

La hija de la actriz Marisa Porcel se niega a abandonar la vivienda familiar. Hablamos con un íntimo amigo de la familia que confirma la situación precaria en la que viven.

Paloma, la hija de la famosa actriz Marisa Porcel, continúa negándose a abandonar el chalet que fue de su madre, a pesar de que tiene nuevo propietario. Por si fuera poco, desde que se ha conocido su situación no llega a salir ni de casa.

Exige 300.000 euros para marcharse, ya que como ha confesado en alguna entrevista "solo sacar los 12 coches que tengo me cuesta más de 20.000 euros".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Miguel Ángel Almodóvar que fue amigo de Marisa Porcel y sigue siéndolo de su hija Paloma. Nos revela que ella misma fue quien le contó, entre lágrimas, la situación precaria.

La hija de Marisa Porcel se encuentra atrincherada en el chalet, cuya única salida es por la puerta principal. Los otros tres límites de la propiedad lindan con otras viviendas. Aunque todo indica a que no tiene ninguna intención de abandonar dicha casa.

¿Abandonará Paloma Porcel la vivienda en algún momento?

Testigo de la situación que vive la hija de Marisa Porcel: "Se ha dado por vencida, lloraba"

