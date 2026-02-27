Antena3
Lara Hernández (Sumar), sobre la 'inquiokpuación' que sufre Gema Huesca: "Un concepto inventado y creado por la extrema derecha"

La coordinadora de Sumar ha respondido a las preguntas de Susanna Griso. El futuro de Yolanda Díaz, quién liderará la nueva coalición de izquierdas, o el problema de la okupación -que dijo que no era real-, han centrado la entrevista.

Lara Hernández

Andrés Pantoja
La periodista de Tribunales del periódico La Razón y colaboradora habitual de Espejo Público, Gema Huesca contaba algo que ya había deslizado previamente en el programa. Alquiló su vivienda hace varios años y desde hace un tiempo comunicó su deseo de recuperar el uso del inmueble a la inquilina, desde entonces esta última ha maniobrado para permanecer en la casa, y alargar lo máximo posible su marcha. El caso está en manos de los tribunales.

Lara Hernández, que negó la existencia de la 'inquiokupación' recientemente en una entrevista es consciente del relato de la periodista y a propósito de su situación, decía que "empatizaban con este tipo de situaciones" y otorgaba toda la responsabilidad a la Justicia. Sin embargo al mismo tiempo preguntaba si era la única vivienda en propiedad de Gema, como si eso justificara alguna usurpación de propiedad.

"Un concepto inventado y creado por la extrema derecha"

Todo el debate se debe al rechazo del texto sobre el escudo social que tenía lugar el jueves en el Congreso, que según la política de Sumar no habla de este asunto. Además de la 'inquiokupación' decía que era "un concepto inventado y creado por la extrema derecha".

Calificaba a los partidos que votaron en contra de esta medida en sede parlamentaria -PP. Vox, y Junts- como "patronal inmobiliaria de los grandes tenedores y los fondos buitre".

Asegura que la ley rechazada "era un texto que protegía en última instancia a las familias vulnerables", entre otras medidas fiscales y prácticas dirigidas a quienes están en riesgo de pobreza, o a las víctimas de la DANA de Valencia.

Por último Lara Hernández se posicionaba: "Trabajamos para la gente cotidiana, humilde y sencilla".

Lara Hernández

