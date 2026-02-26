Antena3
Buscan a sus dos hermanos menores, para ser los 8 al completo: "Los queremos conocer"

Un grupo de seis hermanos buscan a otros dos, más pequeños. Su madre les ocultó estos nacimientos y tras intentarlo varias veces, visitan Y ahora Sonsoles para lograr un reencuentro definitivo.

Obdulia, ya fallecida, tuvo un total de ocho hijos. Los servicios sociales le quitaron los dos pequeños nada más nacer. Ahora el resto de sus hijos están aquí para intentar encontrar a sus hermanos pequeños, ya mayores de edad.

En Y ahora Sonsoles hemos conocido la historia de unos hermanos que tuvieron que irse a vivir con sus tíos porque la situación en casa no era estable. Eso sí, nunca dejaron de perder el contacto con su madre. Por ese motivo, se enteraron que les ocultó dos embarazos más.

"Mi madre se hundió aún más en el alcohol cuando nos separaron de su lado", han recordado los hermanos que no pierden la esperanza de lograr en el futuro un encuentro: "Queremos conocer a nuestros hermanos pequeños, y si no quieren saber nada de nosotros, lo aceptaremos".

Con el paso del tiempo empezaron a investigar y lo primero que hicieron fue preguntar a la Junta de Andalucía. Descubren que ciertos datos. Los dos hermanos se negaron a seguir el protocolo establecido y querían conocerse directamente en persona, pero las organizaciones se lo impedían por control.

Ahora el grupo de seis hermanos han decidido retomar la búsqueda por su cuenta y así nos lo han hecho llegar en Y ahora Sonsoles.

