Polémica ruptura
Pilar Vidal, sobre la ruptura de Irene Rosales y Kiko Rivera: "Él nos hizo creer que había superado las adicciones"
Kiko Rivera e Irene Rosales han anunciado su ruptura tras 11 años juntos y dos hijas en común. La sombra de la infidelidad y de las adicciones planean sobre la relación, ¿habrá sido este el motivo real de su separación?
Publicidad
La relación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha roto tras 11 años de amor. Ambos lo confirmaban a través de sus redes sociales y el hijo de Isabel Pantoja aseguraba que ya había abandonado el domicilio familiar.
Aunque se desconocen los motivos de la ruptura, muchos apuntan a posibles infidelidades o problemas de adicciones de Kiko Rivera, rumores que siempre rodearon a la pareja. "Cuántas infidelidades, adicciones y situaciones habrá tenido que vivir ella", advierte nuestra colaboradora Pilar Vidal.
Pese a que el hijo de Isabel Pantoja confesó haber tenido un problema con las adicciones, este dijo haberse recuperado completamente. "Nos hizo creer que había superado las adicciones, pero jamás le hemos visto ingresar en un centro", señala Pilar Vidal.
Más Noticias
- Trini y José presumen de amor más allá de los prejuicios: "Se nos quedan mirando porque yo mido 1.33 y ella, 1.20 metros"
- Maribel se ha gastado 550 euros en la vuelta al cole de sus hijos: "A mi hijo de 3 años, que no sabe leer, le han pedido 8 libros"
- La terrible experiencia de Jaume en la isla de Lombok: "Nos persiguieron y llegamos a temer por nuestra vida"
Según la periodista, lo que ha hecho Irene Rosales es "aguantar por las niñas". Ahora que estas tienen edad para entenderlo, Irene habría decidido poner fin a una relación que se habría deteriorado durante los últimos años.
Publicidad