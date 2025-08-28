Pilar Vidal, sobre la ruptura de Irene Rosales y Kiko Rivera: "Él nos hizo creer que había superado las adicciones"

La relación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha roto tras 11 años de amor. Ambos lo confirmaban a través de sus redes sociales y el hijo de Isabel Pantoja aseguraba que ya había abandonado el domicilio familiar.

Aunque se desconocen los motivos de la ruptura, muchos apuntan a posibles infidelidades o problemas de adicciones de Kiko Rivera, rumores que siempre rodearon a la pareja. "Cuántas infidelidades, adicciones y situaciones habrá tenido que vivir ella", advierte nuestra colaboradora Pilar Vidal.

Pese a que el hijo de Isabel Pantoja confesó haber tenido un problema con las adicciones, este dijo haberse recuperado completamente. "Nos hizo creer que había superado las adicciones, pero jamás le hemos visto ingresar en un centro", señala Pilar Vidal.

Según la periodista, lo que ha hecho Irene Rosales es "aguantar por las niñas". Ahora que estas tienen edad para entenderlo, Irene habría decidido poner fin a una relación que se habría deteriorado durante los últimos años.