Polémica ruptura

Pilar Vidal, sobre la ruptura de Irene Rosales y Kiko Rivera: "Él nos hizo creer que había superado las adicciones"

Kiko Rivera e Irene Rosales han anunciado su ruptura tras 11 años juntos y dos hijas en común. La sombra de la infidelidad y de las adicciones planean sobre la relación, ¿habrá sido este el motivo real de su separación?

Pilar Vidal

La relación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha roto tras 11 años de amor. Ambos lo confirmaban a través de sus redes sociales y el hijo de Isabel Pantoja aseguraba que ya había abandonado el domicilio familiar.

Aunque se desconocen los motivos de la ruptura, muchos apuntan a posibles infidelidades o problemas de adicciones de Kiko Rivera, rumores que siempre rodearon a la pareja. "Cuántas infidelidades, adicciones y situaciones habrá tenido que vivir ella", advierte nuestra colaboradora Pilar Vidal.

Pese a que el hijo de Isabel Pantoja confesó haber tenido un problema con las adicciones, este dijo haberse recuperado completamente. "Nos hizo creer que había superado las adicciones, pero jamás le hemos visto ingresar en un centro", señala Pilar Vidal.

Según la periodista, lo que ha hecho Irene Rosales es "aguantar por las niñas". Ahora que estas tienen edad para entenderlo, Irene habría decidido poner fin a una relación que se habría deteriorado durante los últimos años.

Rubén Cortada sufre la novatada de María Parrado en Pasapalabra: “Veo oportunismo aquí”

Rosa reescribe el cuento de ‘Pinocho’ con un inesperado giro de guion para Pepito Grillo

María Parrado y su look para solucionar un problema que descubrió en Pasapalabra: “Mi madre me riñó”

Pilar Vidal
Polémica ruptura

Pilar Vidal, sobre la ruptura de Irene Rosales y Kiko Rivera: "Él nos hizo creer que había superado las adicciones"

Trini y José
Historia de amor

Trini y José presumen de amor más allá de los prejuicios: "Se nos quedan mirando porque yo mido 1.33 y ella, 1.20 metros"

Maribel
Lo vemos

Maribel se ha gastado 550 euros en la vuelta al cole de sus hijos: "A mi hijo de 3 años, que no sabe leer, le han pedido 8 libros"

La vuelta al cole viene cargada de ilusión, pero también de gastos. Maribel, por ejemplo, se ha gastado casi la mitad de su sueldo en los libros de texto de sus hijos.

Jaume
Nos lo cuenta

La terrible experiencia de Jaume en la isla de Lombok: "Nos persiguieron y llegamos a temer por nuestra vida"

La desaparición de Mati, una mochilera de 73 años en la isla de Lombok, abre una pregunta al aire: ¿es la isla un sitio inseguro? Jaume, otro español, nos cuenta su experiencia.

Ana, víctima de un robo por sumisión química

Ana, víctima de un robo por sumisión química a sus 70 años: "Recorrimos varios bancos y me hicieron sacar 18.000 euros"

Sergio Anglada

Libertad bajo fianza para el joven que se dio a la fuga tras atropellar a Jaime Anglada: "Los reyes han estado muy pendientes"

Isabel Pisano

La sobrina de Isabel Pisano destapa presuntas irregularidades tras su muerte: "Nunca confié en sus nuevos amigos"

