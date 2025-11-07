Antena 3 LogoAntena3
Rocío, avergonzada por su cuerpo tras perder 73 kilos: "Antes estaba gorda, pero no me sentía tan acomplejada como ahora"

Rocío pasó de pesar 143 a kilos a perder 73 kilos con esfuerzo y trabajo. Sin embargo, su lucha contra su cuerpo no ha desaparecido, sino que se ha transformado en otra muy distinta: ahora siente vergüenza por el exceso de piel restante.

Rocío

Rocío tiene 48 años y lleva toda una vida luchando contra sí misma. Esta llegó a pesar 143 kilos y adelgazó 73, quedándose en un peso ideal con esfuerzo y trabajo, sin ninguna fórmula milagrosa.

"Me puse a andar, a comer sano...", nos cuenta, "no tomé pastillas, solo fui a un nutricionista que me enseñó a comer".

Sin embargo, la pérdida de peso no terminó con su pesadilla. Cuando logró llegar al peso con el que siempre soñó, su cuerpo no se adaptó y el exceso de piel le hizo sentir vergüenza.

"Cuando yo soñaba con estar delgada, yo no me veía así", confiesa, "antes estaba gorda, pero no me sentía tan acomplejada como ahora".

La Seguridad Social le cubre una operación de piernas y barriga, ya que le impiden vivir cómodamente. Sin embargo, los brazos son su mayor complejo y no entran dentro de la sanidad pública.

Rocío tiene claro que su problema va más allá de la estética, quiere sentirse cómoda con su reflejo. ¿Logrará volver a quererse a sí misma?

