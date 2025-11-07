Entrevista
Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025: "Lo dejé todo por escribir, quería enseñarle a mis hijos que hay que intentar las cosas"
Se ha convertido en una de las personas del momento, alzándose como finalista del Premio Planeta con su novela Cuando el viento hable. Hoy, nos cuenta cómo decidió dejar su carrera por la literatura.
Juan del Val y Ángela Banzas se han convertido en los escritores del momento, siendo el ganador y la finalista del Premio Planeta 2025. Sus respectivas novelas, Vera, una historia de amor y Cuando el viento hable, se han publicado ya en librerías.
Ambos han dedicado toda una vida a la escritura, una pasión que llevó a Ángela Banzas a dejar su carrera profesional para dedicarse exclusivamente a ella. Era consultora, pero sintió la necesidad de contar historias.
"Quería enseñarle a mis hijos que hay que intentar las cosas", confiesa, "siempre digo que la maternidad me hizo valiente".
El Premio Planeta ha sido un gran impulso para sus carreras literarias y hoy, el valiente gesto de Ángela Banzas cobra más sentido que nunca. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
