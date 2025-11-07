Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025: "Lo dejé todo por escribir, quería enseñarle a mis hijos que hay que intentar las cosas"

Juan del Val y Ángela Banzas se han convertido en los escritores del momento, siendo el ganador y la finalista del Premio Planeta 2025. Sus respectivas novelas, Vera, una historia de amor y Cuando el viento hable, se han publicado ya en librerías.

Ambos han dedicado toda una vida a la escritura, una pasión que llevó a Ángela Banzas a dejar su carrera profesional para dedicarse exclusivamente a ella. Era consultora, pero sintió la necesidad de contar historias.

"Quería enseñarle a mis hijos que hay que intentar las cosas", confiesa, "siempre digo que la maternidad me hizo valiente".

El Premio Planeta ha sido un gran impulso para sus carreras literarias y hoy, el valiente gesto de Ángela Banzas cobra más sentido que nunca. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!