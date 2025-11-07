Antena 3 LogoAntena3
Victoria cierra los Asaltos del equipo de Malú con una emocionante interpretación

La talent ha deslumbrado con ‘Así era ella’ de Cristian Castro en el escenario de La Voz.

Celia Gil
Publicado:

El equipo de Malú cerró sus Asaltos con una actuación que dejó huella. Victoria, la última en cantar, eligió ‘Así era ella’ de Cristian Castro, una canción cargada de sentimiento y nostalgia que interpretó con una sensibilidad exquisita.

Desde los primeros compases, su voz y su forma de contar la historia a través de la música lograron crear un ambiente íntimo y lleno de emoción. Victoria se entregó por completo, demostrando una gran madurez artística y una conexión especial con el tema.

Malú, orgullosa de su talent, quiso reconocer lo que hace única a Victoria: “Es esa mezcla de cosas que hacen que tú seas especial”, aseguró con emoción tras su actuación.

Con esta interpretación, Victoria cerró los Asaltos del equipo de Malú de la mejor forma posible: dejando claro que la emoción, la verdad y el talento son los grandes protagonistas de esta edición de La Voz.

Talents de Malú en La Voz 2025

El flamenco más puro cierra la Gran Batalla de La Voz con una actuación inolvidable

