Maika, a favor de que sus hijos no vayan al colegio: "Viajamos mucho y el instituto nos dio la opción de hacerlo online"

Maika y su familia han practicado 'homeschooling' durante dos años mientras viajaban por 22 países en su furgoneta. Sus hijos seguían un temario organizado, pero flexible y vinculado a un instituto físico que les da la opción de estudiarlo online. Además de las materias académicas, aprendieron a ser más autónomos, a comunicarse en inglés y a valorar otras culturas y realidades.

"No es que hagan lo que les dé la gana, estudian, pero nosotros tenemos un proyecto de vida y viajamos desde hace mucho tiempo", nos cuenta.

Aunque el 'homeschooling' les ha supuesto un gasto de más de 3.000 euros anuales, Maika lo considera una inversión muy valiosa. Según ella, sus hijos han desarrollado una visión más amplia del mundo y una mayor madurez.

La crítica que recibe a menudo el 'homeschooling' es la falta de socialización, algo que para Maika no es un problema. "Mis hijos han tenido contacto con los niños de los países a los que viajamos, en otros idiomas...", señala.

Cada vez son más los padres que optan por escolarizar a sus hijos en casa. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para escuchar a Maika!