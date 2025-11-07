Antena 3 LogoAntena3
Paloma García-Pelayo: "Cantora no se ha vendido, Isabel Pantoja está obligada a abandonarla, la echan"

Con la pérdida de Cantora, Fran y Cayetano Rivera también han perdido la última oportunidad de conseguir los enseres que Paquirri les dejó en herencia. Hoy, conocemos cómo ha vivido Isabel Pantoja esta etapa y por qué se marcha de la finca.

Paloma García-Pelayo

Isabel Pantoja dice adiós a la finca de Cantora definitivamente, despidiendo así toda una vida de recuerdos en la casa de Cádiz. Un movimiento que afecta directamente a sus hijos Fran y Cayetano Rivera.

La venta de la finca supone la pérdida definitiva del legado que Paquirri le dejó a sus hijos. El torero dejó en herencia a los hermanos Rivera algunos enseres de toreo que hoy han marchado en tráilers y camiones, según nos cuenta Paloma García-Pelayo. "Han salido definitivamente", señala.

Según nuestra colaboradora, Cantora no se ha vendido, sino que Isabel Pantoja ha sido obligada a abandonarla. "Lo que vulgarmente se dice que la han echado", advierte García-Pelayo.

El fin de Cantora supone un punto de inflexión en la vida de Isabel Pantoja. ¿Cómo afrontarán los hijos del torero este movimiento?

