Actuación | Asaltos

Moisés enamora al público con su interpretación más sincera de Pablo Alborán

Con una interpretación llena de sentimiento, el talent se ha subido al escenario de La Voz para cantar ‘Km0’.

Moisés

Celia Gil
Publicado:

Moisés se subió al escenario de los Asaltos con un reto enorme: interpretar ‘Km0’, una de las canciones más delicadas y personales de Pablo Alborán.

Con su voz cálida y una interpretación cargada de emoción, el talent logró transmitir cada palabra desde el corazón, haciendo que el público conectara de inmediato con él.

La actuación fue un auténtico viaje de sensibilidad, control y verdad artística. Malú, emocionada, quiso reconocer su crecimiento y la forma en que logra transmitir con su voz: “Tienes algo que cuando lo dejas salir me parece algo único y mágico”, le dijo, orgullosa de su evolución.

¡Menuda actuación se ha marcado en el escenario de La Voz!

