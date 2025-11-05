Antena 3 LogoAntena3
Ruth Lorenzo, sobre la hipertrofia mamaria y las hormonas: "Es importante que los hombres de nuestras vidas nos entiendan"

La cantante se ha sometido a dos intervenciones de reducción de mama y recientemente ha descubierto que tiene hipertrofia mamaria, un problema que tiene mucho que ver con las hormonas y del que no se suele hablar públicamente.

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo es una de las artistas más reconocidas de nuestro país, no solo por su increíble voz, sino también por su valentía y su alma reivindicativa al hablar de temas que importan, como los trastornos alimenticios o las hormonas en mujeres.

La artista siempre ha hablado sin tapujos de su lucha contra el tamaño de su pecho. Según nos cuenta, a los 15 años ya tenía una talla doble D y se ha llegado a someter a dos reducciones mamarias.

Pese a las operaciones, el pecho de Ruth continuaba creciendo y la cantante no encontraba ninguna solución, hasta que dio con el diagnóstico adecuado: tenía hipertrofia mamaria. "Está muy relacionada con las hormonas", asegura.

Para evitar pasar por quirófano de nuevo se sometió a una operación de sustitución de tejido mamario por implantes, aunque asegura que las hormonas aún afectan no solo en su cuerpo sino también en su estado mental. "Hay veces que no sabes lo que te está pasando", señala.

Ante la falta de información sobre este tema, Ruth Lorenzo ha decidido alzar la voz: "Es importante que los hombres de nuestras vidas entiendan esto también". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

