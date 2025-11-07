Antena 3 LogoAntena3
Este talent apuesta por Dani Fernández en los Asaltos de La Voz: “Haces tuya la canción”

Dani, del equipo de Malú, ha interpretado ‘Miedo’ en una actuación cargada de emoción y sentimiento.

Dani Hernan

Celia Gil
Publicado:

Los Asaltos del equipo de Malú siguieron con la actuación de Dani, quien se enfrentó al escenario con una versión muy personal de ‘Miedo’, de Dani Fernández.

Con una interpretación intensa y emocional, el talent intentó transmitir toda la vulnerabilidad y fuerza del tema, logrando captar la atención de su coach desde el primer momento.

Malú se mostró muy satisfecha con su actuación y destacó su talento interpretativo: “Tiene una capacidad muy buena de hacer suya una canción”, reconoció con orgullo.

Sin embargo, María Becerra comentó que la canción no le favorecía: “No es una buena elección de canción, no le queda bien”, opinó junto a Sebastián Yatra.

¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

