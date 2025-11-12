Pilar Vidal, sobre el conflicto de Andy y Lucas: "Al principio ganaban al mes 200.000 euros cada uno, pero Lucas tuvo más cabeza"

La polémica alrededor de Andy y Lucas continúa. El dúo se separaba entre rumores de una mala relación, que Andy confirmaba el lunes en El Hormiguero.

El artista no solo relató algunos de sus enfrentamientos más fuertes, sino que además confesó que no le cuadraban los números durante los últimos años y que Lucas se benefició mucho más económicamente del dúo que él.

Las palabras de Andy provocaron una reacción inmediata de Lucas, que está dispuesto a demandar a su excompañero por daños y perjuicios, exigiéndole 150.000 euros. Este asegura que le ayudó en muchos momentos económicamente y que aún le debe dinero.

En Y ahora Sonsoles hemos accedido a los documentos que acreditan la deuda de Andy, que habría tenido tres requerimientos con Hacienda desde 2019. El primero de ellos, una deuda que ascendía a más de 7.800 euros.

Para cubrir las deudas de Andy, Lucas pidió dos créditos, uno de 30.000 euros y un segundo de 60.000, del cual aún debería 10.000 euros. Además, debería cumplir una cláusula de abonar el 50% por no devolverlo en un plazo de 5 años.

Pilar Vidal ha podido hablar con la persona que creó el grupo y asegura que las deudas de Andy son derivadas de una mala gestión personal. "Al principio ganaban al mes 200.000 euros cada uno, pero Lucas tuvo más cabeza", advierte nuestra colaboradora.

La familia de Lucas le apoyó y le aconsejó qué hacer con el dinero, pero la familia más desestructurada de Andy le hizo descuidarlo y pudo desembocar en la situación actual.