Mejores momentos | 7 de febrero

Agustín y Emilio apelan al Betis... ¡y ganan 150.000 euros en Atrapa un millón!

“El destino nos debe una”, aseguraba esta pareja de amigos aludiendo a la maldición de su equipo, y el karma les ha recompensado.

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

Alberto Mendo
Publicado:

Agustín y Emilio han conquistado Atrapa un millón: por su “modestia, buen humor, retranca, buena amistad”, ha resumido Manel Fuentes, y porque han ganado… ¡150.000 euros! Sin duda, se trata de una ayuda magnífica para el objetivo con el que llegaron al programa: montar “un centro de psicoterapia para dar una atención más personalizada”. Como psiquiatras, son conscientes de las limitaciones de la Sanidad pública en su especialidad médica.

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

En su octava y última ronda, se han encontrado con una pregunta que tenía como opciones ‘Chulo’ y ‘Modesto’: ¿cuál es una ciudad de Estados Unidos? “Puede ser chulo ganar siendo modesto”, aseguraba Agustín haciendo un juego de palabras que jugaba mucho con la psicología, que es lo suyo. Por su parte, Emilio aludía a la afición de los dos por el Betis y a la maldición de su equipo en Europa: “El destino nos debe una”.

Los dos amigos se han jugado los 150.000 euros a ‘Modesto’. La tensión de los segundos de silencio parecía interminable pero su trampilla no se ha abierto y eso ha dado paso a la alegría y a una gran celebración. ¡Revívelo en el vídeo!

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

Agustín y Emilio apelan al Betis... ¡y ganan 150.000 euros en Atrapa un millón!

Agustín, concursante de Atrapa un millón

Manel Fuentes flipa con el sorprendente motivo por el que Agustín llama a su gata La Calva

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

El aplaudido objetivo de Agustín y Emilio en Atrapa un millón: “La salud mental está en el centro del debate”

