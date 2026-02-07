Agustín y Emilio apelan al Betis... ¡y ganan 150.000 euros en Atrapa un millón!

Agustín y Emilio han conquistado Atrapa un millón: por su “modestia, buen humor, retranca, buena amistad”, ha resumido Manel Fuentes, y porque han ganado… ¡150.000 euros! Sin duda, se trata de una ayuda magnífica para el objetivo con el que llegaron al programa: montar “un centro de psicoterapia para dar una atención más personalizada”. Como psiquiatras, son conscientes de las limitaciones de la Sanidad pública en su especialidad médica.

En su octava y última ronda, se han encontrado con una pregunta que tenía como opciones ‘Chulo’ y ‘Modesto’: ¿cuál es una ciudad de Estados Unidos? “Puede ser chulo ganar siendo modesto”, aseguraba Agustín haciendo un juego de palabras que jugaba mucho con la psicología, que es lo suyo. Por su parte, Emilio aludía a la afición de los dos por el Betis y a la maldición de su equipo en Europa: “El destino nos debe una”.

Los dos amigos se han jugado los 150.000 euros a ‘Modesto’. La tensión de los segundos de silencio parecía interminable pero su trampilla no se ha abierto y eso ha dado paso a la alegría y a una gran celebración. ¡Revívelo en el vídeo!