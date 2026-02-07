El aplaudido objetivo de Agustín y Emilio en Atrapa un millón: “La salud mental está en el centro del debate”

Agustín y Emilio se han ganado la simpatía de todos nada más salir al plató de Atrapa un millón. Estos dos amigos procedentes de Sevilla han evidenciado que se parecen tanto que a menudo les confunden. Además de compartir evidentes rasgos físicos, también son compañeros de profesión y de trabajo: son psiquiatras. Y lo que definitivamente les une es su pasión por el Betis.

Manel Fuentes también les ha preguntado qué les gustaría hacer con el millón de euros del concurso. Emilio ha explicado que son conscientes de las limitaciones de la Sanidad pública en su especialidad de salud mental. “Nos gustaría montar un centro de psicoterapia para dar una atención más personalizada”, ha afirmado.

Este objetivo ha maravillado a Manel, que ha destacado que “la salud mental está cada vez más en el centro del debate”. Por eso, que haya centros como el que proponen “es fantástico”. Eso sí, Agustín y Emilio han asegurado que también reservarían una parte del dinero “para viajar con el Betis”.