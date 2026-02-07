Mariaje pone a su hijo Gaizka en una difícil tesitura: “No nos podemos arriesgar”

El paso de Mariaje y Gaizka por Atrapa un millón ha estado lleno de sobresaltos. Excepto en la primera pregunta, las dudas han asaltado a madre e hijo en todas las rondas. Siempre han optado por repartir los fajos y eso ha supuesto ir viendo mermado su posible premio, como cuando el primer telediario de Matías Prats les ha llevado a perder 600.000 euros.

Los Simpson les permitieron mantener 400.000 euros en esa misma pregunta pero, desde entonces, han seguido perdiendo fajos. Otro de los puntos críticos ha llegado en su quinta ronda intentando acertar qué lleva la gaseosa entre las tres opciones de las trampillas. Descartando gas butano, Gaizka era partidario de apostar todo por dióxido de carbono.

Sin embargo, Mariaje ha insistido en dejar algún fajo en vapor de agua. “No nos podemos arriesgar”, aseguraba. Gaizka ha intentado resistirse, subrayando que aún les quedaba un trecho y que las siguientes preguntas podían ser tanto o más complicadas, pero la insistencia de su madre ha hecho que terminara cediendo. Esta decisión les ha llevado a ver cómo se evaporaban otros 25.000 euros y ya sólo les quedaban 50.000. ¡Dale al play!