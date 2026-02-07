Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de febrero

La increíble pregunta de Mariaje a su hijo Gaizka en Atrapa un millón: “¿Cuántos años tienes?”

Los nervios del concurso han propiciado este divertido momento, agravado porque Gaizka... ¡se ha confundido con su propia edad!

Mariaje y Gaizka, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Mariaje y Gaizka, madre e hijo procedentes de Vizcaya, han empezado con buen pie en Atrapa un millón. Han salvado todo el dinero en la primera ronda pero en la segunda han sido víctimas de los nervios, que les han hecho dudar casi hasta de sí mismos. De hecho, han protagonizado una divertida anécdota ante la que Manel Fuentes se ha quedado atónito.

Entre las cuatro opciones que se han encontrado, la pareja de concursantes tenía que acertar qué se pudo ver antes en Antena 3. Descartando desde el principio el último capítulo de Vis a vis, así como Los Lobos ganando el bote de ¡Boom!, han repartido los fajos entre el primer telediario de Matías Prats y el estreno de Los Simpson.

Lo curioso ha sido, al empezar a analizar su apuesta, la pregunta que Mariaje ha hecho a Gaizka teniendo en cuenta que es su hijo: “¿Tú cuantos años tienes?”. Manel ha flipado, pero igual de sorprendente ha sido ver al concursante dudar con su propia edad. Con tanto lío, han terminado confiando 600.000 euros a Matías Prats. Se han llevado una sorpresa al ver que se abría esta trampilla, pero han conseguir tener 400.000 euros gracias a la familia Simpson. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Mariaje y Gaizka, concursantes de Atrapa un millón

La increíble pregunta de Mariaje a su hijo Gaizka en Atrapa un millón: “¿Cuántos años tienes?”

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

Agustín y Emilio apelan al Betis... ¡y ganan 150.000 euros en Atrapa un millón!

Agustín, concursante de Atrapa un millón

Manel Fuentes flipa con el sorprendente motivo por el que Agustín llama a su gata La Calva

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de febrero

El aplaudido objetivo de Agustín y Emilio en Atrapa un millón: “La salud mental está en el centro del debate”

Así era la vida de Manu y de Rosa antes de llegar a Pasapalabra
Un duelo de récords

Así era la vida de Manu y de Rosa antes de llegar a Pasapalabra

El enfado de Eduardo Navarrete
Mejores momentos | Programa 5

El enfado de Eduardo Navarrete al ver el mapa de trampas: “No sois gente, sois gentuza”

El duelo ha comenzado algo torcido para el modista, que se ha quejado de forma efusiva al ver el cambio de recorrido con respecto al ensayo.

“Tú eres más celosa de tu hermana” la crítica de Susana y Joaquín a Salma
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: “Tú eres más celosa de tu hermana” la crítica de Susana y Joaquín a Salma

En una charla familiar, Joaquín y Susana Saborido recriminan a su hija pequeña los celos que tiene en ocasiones con Daniela.

Milmillonario

La lección de Pedro Escudero, milmillonario: "La suerte favorece a los que están preparados"

El enfado de Eva Soriano

El enfado de Eva Soriano con Santiago Segura: “Hay que tener los huevos gordos para coger y darme un dos”

Así vivió Rosa su última letra que la convertía en ganadora de El Rosco: "Lo tenía mirado de hacía tiempo"

¿Por qué conocía Rosa a Earl Morrall? Confiesa cómo recordó la respuesta ganadora

Publicidad