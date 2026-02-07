La increíble pregunta de Mariaje a su hijo Gaizka en Atrapa un millón: “¿Cuántos años tienes?”

Mariaje y Gaizka, madre e hijo procedentes de Vizcaya, han empezado con buen pie en Atrapa un millón. Han salvado todo el dinero en la primera ronda pero en la segunda han sido víctimas de los nervios, que les han hecho dudar casi hasta de sí mismos. De hecho, han protagonizado una divertida anécdota ante la que Manel Fuentes se ha quedado atónito.

Entre las cuatro opciones que se han encontrado, la pareja de concursantes tenía que acertar qué se pudo ver antes en Antena 3. Descartando desde el principio el último capítulo de Vis a vis, así como Los Lobos ganando el bote de ¡Boom!, han repartido los fajos entre el primer telediario de Matías Prats y el estreno de Los Simpson.

Lo curioso ha sido, al empezar a analizar su apuesta, la pregunta que Mariaje ha hecho a Gaizka teniendo en cuenta que es su hijo: “¿Tú cuantos años tienes?”. Manel ha flipado, pero igual de sorprendente ha sido ver al concursante dudar con su propia edad. Con tanto lío, han terminado confiando 600.000 euros a Matías Prats. Se han llevado una sorpresa al ver que se abría esta trampilla, pero han conseguir tener 400.000 euros gracias a la familia Simpson. ¡Revive este momentazo en el vídeo!