La presunta deuda pendiente de Andy: accedemos al documento que demuestra que Lucas le prestó 60.000 euros

La entrevista de Andy en El Hormiguero ha generado mucho revuelo. El artista confirmó la mala relación que existe entre ellos y los conflictos económicos y personales que arrastran. La reacción de Lucas no se ha hecho esperar y accedemos a un documento que demuestra que le prestó dinero a Andy.

Andy y Lucas

En plena gira de despedida, Andy y Lucas se han visto rodeados de rumores. Desde hace tiempo se hablaba de que la relación entre ellos no estaba bien, y el distanciamiento era cada vez más evidente. Aun así, hasta ahora ninguno había contado su versión.

Eso cambió ayer, cuando Andy habló en El Hormiguero. Mientras presentaba su nueva etapa en solitario, dijo sentirse más libre y decidió explicar lo que había pasado con Lucas en los últimos meses. Contó que desde hacía tiempo su relación era solo laboral, que habían tenido discusiones muy fuertes y que, durante años, Lucas cobró bastante más que él dentro del grupo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el entorno de Lucas, que asegura que está muy decepcionado y que tomará acciones legales contra él por daños y perjuicios. En concreto, exigirá 150.000 euros.

El entorno de Lucas nos ha facilitado un documento que demuestra que durante la pandemia, como confirmó Andy en su entrevista, Lucas le prestó dinero. Este pidió un crédito de 60.000 euros cuyo beneficiario era Andy, a devolver en cinco años.

"Parte de la deuda se va devolviendo de los beneficios de cada concierto", afirma nuestro compañero Carlos García López. Algo que podría ser la causa de que Andy cobrara menos por concierto.

Cumplidos los cinco años de plazo, aún quedarían 10.000 euros por devolver del crédito. ¿Le debe aún dinero Andy a Lucas?

