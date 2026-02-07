Antena3
Mejores momentos | 7 de febrero

Manel Fuentes flipa con el sorprendente motivo por el que Agustín llama a su gata La Calva

Emilio ha visto claro que tenían que decantarse por la temática ‘animales’ para la cuarta pregunta eh honor a la mascota de su amigo.

Agustín, concursante de Atrapa un millón

Alberto Mendo
El sentido del humor de Agustín y Emilio ha conquistado en el plató de Atrapa un millón. Esta pareja de amigos ha comenzado la noche de manera brillante, conservando gran parte del premio al borde del ecuador del programa. Su causa bien lo merece: como psiquiatras, conscientes de las limitaciones de la Sanidad pública en su especialidad médica, les gustaría montar “un centro de psicoterapia para dar una atención más personalizada”.

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

Para la cuarta pregunta, Manel Fuentes les ha anunciado que tenían que elegir como temas entre ‘animales’ y ‘en Asia’. Emilio tenía claro por qué opción debían decantarse y Agustín ha explicado el motivo: “Tengo un gato”. Lo que les ha hecho reír es que el presentador les preguntara por su nombre. “Le decimos La Calva”, ha sorprendido dueño de la mascota.

Ante las caras de extrañeza, a Agustín no le ha quedado más remedio que contar la anécdota por la que su gata, que realmente se llama Octavia, pasó a ostentar ese apodo. Además, es el nombre que se le ha quedado. ¡Descubre la historia en el vídeo!

Atrapa un millón

