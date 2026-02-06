Antena3
Paloma García-Pelayo, sobre el comunicado de Sara Carbonero: "Aunque ya no duele, lo ha pasado muy mal"

Tras su ingreso hospitalario en Lanzarote a principios de año, Sara Carbonero continúa su recuperación en Madrid acompañada de los suyos. Con motivo de su cumpleaños, la periodista ha publicado unas palabras hablando de su estado de salud.

Sara Carbonero

Sara Carbonero continúa su recuperación en Madrid. Después de estar ingresada 11 días en un hospital de Lanzarote, la periodista se trasladó a la capital para seguir cuidándose.

Todo comenzó a principios de año, cuando dolor abdominal fuerte la obligó a someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. Allí, estuvo siempre acompañada de su círculo cercano y especialmente de su pareja, Jota Cabrera.

La periodista ha podido celebrar su 42 cumpleaños rodeada de los suyos y así ha presumido en redes sociales. Con una publicación donde la podemos ver soplando las velas con sus hijos, Sara Carbonero ha roto su silencio y ha contado cómo se ha sentido durante todos estos días.

"Ha sido duro", escribe en su post, "todavía lo es, aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón". La periodista confiesa que se ha dado cuenta de lo mucho que la quieren su familia y amigos y da las gracias a la vida por estar tan bien rodeada.

Paloma García-Pelayo ha asegurado que este es el año que más feliz está por seguir cumpliendo. "Aunque ya no duele, lo ha pasado muy mal", asegura. ¡Dale al play para enterarte de todo!

