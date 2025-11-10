Antena 3 LogoAntena3
Así ha sido

Revive la entrevista completa a Andy en El Hormiguero

El artista ha disfrutado de una noche inolvidable donde ha detallado los secretos del inicio de su carrera en solitario.

El Hormiguero ha recibido a Andy en un momento muy especial de su vida profesional. Con emoción y mucha naturalidad, el cantante ha compartido cómo afronta su camino en solitario tras años de éxitos junto a Lucas.

Lo primero que ha querido saber Pablo Motos ha sido el motivo real detrás de la separación del dúo. El invitado ha contado que la música de Son de amores, una de las canciones más míticas del dúo, la hizo él y nunca llegó a llevarse rédito económico.

Tras esto, Andy ha hecho una de las confesiones más duras de la noche. El artista ha dicho que no se llevaba ni un 20% de lo que cobraban de caché y tampoco vio nada de dinero de las reproducciones de plataformas como YouTube o Spotify.

Además, hablando sobre lo tensa que estaba su relación con Lucas, el cantante ha desvelado cómo, pese a que no llegaron a tocarse, estuvieron muy cerca de llegar a las manos.

Para poner el broche de oro a su paso por El Hormiguero, Andy ha presentado, en exclusiva, Marioneta, su primer single en solitario en lo que ha sido, sin duda, uno de los momentazos de la noche.

