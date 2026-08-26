Magda, fiel a los colores a la hora de vestir: "En Nueva York la gente va de negro, por eso llamo la atención"

Magda es una mujer que siente una profunda pasión por la moda, lleva 28 años viviendo entre Nueva York y Barcelona tras casarse con un norteamericano. Su salto a las redes fue inesperado y totalmente casual, cuando un fotógrafo su impecable estilo y su capacidad para cambiar de look.

Posee un enorme fondo de armario donde guarda prendas compradas, reclicladas e incluso heredadas. Es tanto su gusto por la moda y las tendencias que llegó a gastar 10.000 en Valentino. Magda cosidera que su mayor signo de identidad son los sombreros coloridos y la belleza, tanto en su decoración del hogar como en su vestimenta.

Siempre fiel a su estilo y a los complementos, Magda afirma que tiene más de doscientos collares en su casa hechos por ella "son súper bonitos". A pesar de explicar que siempre se viste con colores y le gusta hacer combinaciones porque "Me miro en el espejo y me veo bien", reconoce que "En Nueva York la gente va de negro, por eso llamo la atención".

Su estilo y su carisma le ha llevado a encuentro con rostros reconocidos como Marta Sánchez, Ainhoa Arteta o George Clooney.

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