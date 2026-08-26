En plató
Magda, fiel a los colores a la hora de vestir: "En Nueva York la gente va de negro, por eso llamo la atención"
Magda es una mujer de 82 años que ha conseguido ganarse el corazón de muchos usuarios gracias a su cercanía, estilo y buen gusto en la moda.
Publicidad
Magda es una mujer que siente una profunda pasión por la moda, lleva 28 años viviendo entre Nueva York y Barcelona tras casarse con un norteamericano. Su salto a las redes fue inesperado y totalmente casual, cuando un fotógrafo su impecable estilo y su capacidad para cambiar de look.
Posee un enorme fondo de armario donde guarda prendas compradas, reclicladas e incluso heredadas. Es tanto su gusto por la moda y las tendencias que llegó a gastar 10.000 en Valentino. Magda cosidera que su mayor signo de identidad son los sombreros coloridos y la belleza, tanto en su decoración del hogar como en su vestimenta.
Siempre fiel a su estilo y a los complementos, Magda afirma que tiene más de doscientos collares en su casa hechos por ella "son súper bonitos". A pesar de explicar que siempre se viste con colores y le gusta hacer combinaciones porque "Me miro en el espejo y me veo bien", reconoce que "En Nueva York la gente va de negro, por eso llamo la atención".
Su estilo y su carisma le ha llevado a encuentro con rostros reconocidos como Marta Sánchez, Ainhoa Arteta o George Clooney.
Más Noticias
- Paloma García Pelayo, sobre el estado de salud de Bigote Arrocet: "Está a la espera de los resultados"
- Carla, vecina atemorizada por la violencia descontrolada de un joven con problemas de salud mental: "Estamos un poco abandonados"
- Pierde 13.000 euros en una clínica de fertilidad que cierra sin dar explicación: "Nos han dejado tirados"
Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad