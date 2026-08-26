Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

POLÉMICA

Nuevo ataque de Juls Janeiro a Belén Esteban: "No la maquillaría porque me ha hecho daño"

Continúa la guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban. Esta vez, es la hija de María José Campanario la que responde.

Juls Janeiro

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Juls Janeiro y Belén Esteban continúan lanzándose dardos públicamente. Después de que Belén rompiera su silencio ante los medios, la hija de María José Campanario ha querido responder.

Nepo baby

"Me estoy callando, no por mí, por la persona que tenemos en común", afirma Juls, "por el respeto y por lo que la quiero".

Cuando le preguntan a Juls si maquillaría a Belén en caso de que solicitara sus servicios, esta tiene claro su respuesta: "No, a las personas que me han hecho daño... no me aportan nada".

Juls Janeiro afirma que "hay varias versiones" de esta historia y parece no darse por vencida hasta demostrar la suya. ¿Hasta cuándo durará la guerra entre ambas?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Juls Janeiro

Nuevo ataque de Juls Janeiro a Belén Esteban: "No la maquillaría porque me ha hecho daño"

Edmundo

Paloma García Pelayo, sobre el estado de salud de Bigote Arrocet: "Está a la espera de los resultados"

Magda

Magda, fiel a los colores a la hora de vestir: "En Nueva York la gente va de negro, por eso llamo la atención"

Catana
Actualidad

Carla, vecina atemorizada por la violencia descontrolada de un joven con problemas de salud mental: "Estamos un poco abandonados"

Clínica de fertilidad
Denuncia

Pierde 13.000 euros en una clínica de fertilidad que cierra sin dar explicación: "Nos han dejado tirados"

Gobierno nepalí
ÚLTIMA HORA

El gobierno nepalí teme que haya más de 10.000 fallecidos en la riada: "Entre los turistas fallecidos habría dos españoles"

Carlos Quílez actualiza los datos de la catástrofe en Nepal. Unos datos que por el momento son provisionales, pero que se estima que podrían dejar entre 10.000 y 15.000 fallecidos.

Padres de Tomás
CRIMEN EN MURCIA

Hablamos con los padres de Tomás, asesinado por su amigo: "Que se haga justicia y, cuanto antes lo cojan, mejor"

Tomás David, un hombre de 35 años, ha sido asesinado de un tiro en el pecho. El autor del crimen, según testigos de la escena, fue un amigo de la infancia de la víctima que ahora está en busca y captura.

Marinero

El testimonio del marinero que salvó a Carmen, mujer del hombre que cayó al mar: "Tardé cinco horas en llevar el barco a un lugar seguro"

Geóloga

Nieves Sánchez, geóloga, califica de "catástrofe geológica" la brutal riada de Nepal: "Esto es complicadísimo"

Fallecimiento

Dos menores encuentran muertos a sus padres en Cullera: se descarta el doble crimen y la hipótesis de un robo

Publicidad