POLÉMICA
Nuevo ataque de Juls Janeiro a Belén Esteban: "No la maquillaría porque me ha hecho daño"
Continúa la guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban. Esta vez, es la hija de María José Campanario la que responde.
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Juls Janeiro y Belén Esteban continúan lanzándose dardos públicamente. Después de que Belén rompiera su silencio ante los medios, la hija de María José Campanario ha querido responder.
"Me estoy callando, no por mí, por la persona que tenemos en común", afirma Juls, "por el respeto y por lo que la quiero".
Cuando le preguntan a Juls si maquillaría a Belén en caso de que solicitara sus servicios, esta tiene claro su respuesta: "No, a las personas que me han hecho daño... no me aportan nada".
Juls Janeiro afirma que "hay varias versiones" de esta historia y parece no darse por vencida hasta demostrar la suya. ¿Hasta cuándo durará la guerra entre ambas?
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