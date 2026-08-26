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Delicado estado de salud

Paloma García Pelayo, sobre el estado de salud de Bigote Arrocet: "Está a la espera de los resultados"

Edmundo Arrocet atraviesa un pequeño bache de salud tras someterse a unos análisis por unas manchas en el riñón. Los resultados saldrán a finales de este mes.

Edmundo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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"Me han visto una mancha y un bulto en un riñón", estas son las últimas declaraciones que da Bigote Arrocet para la revista Semana. Llevamos un tiempo sin tener noticias del humorista ni de sus proyectos, algo que ha preocupado a los usuarios.

Edmundo Arrocet fue visto hace unos días saliendo del Hospital de La Princesa con cara de preocupación acompañado de un sanitario. Enseguida se percibe la buena relación entre ambos tras despedirse con un cálido abrazo y minutos más tarde, el humorista se sienta en un banco cercano para leer bien los informes.

Sobre los resultados, el humorista reconoce que "Estoy a la espera, me han dicho que me dirán algo a finales de este mes", por lo que, mientras tanto, se mantiene rodeado de su familia y amigos más cercanos sin abandonar esa actitud tan positiva que tanto le caracteriza.

La colaboradora Paloma García Pelayo ha podido hablar con el humorista y lo que le dice textualmente es que "está a la espera de los resultados", por lo que "le quedan días" para salir de dudas. La periodista nos asegura que Edmundo agradece la preocupación pero, no abordará más allá de eso.

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