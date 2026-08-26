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Más de 400 turistas desaparecidos en una brutal riada en Nepal: "Parece una película, pero es real"
El agua ha arrasado Nepal, donde al menos 55 personas han muerto y 400 turistas siguen sin ser localizados. En Y ahora Sonsoles hablamos con el dueño de una agencia de viajes en la zona afectada.
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Nepal ha quedado completamente inundado. Una fuerte riada ha arrasado el Tíbet y deja un balance desolador: al menos 55 fallecidos y más de 400 turistas desaparecidos, entre ellas dos españoles.
Las autoridades nepalíes advierten que la riada podría haber estado causada por un terremoto. Mientras, las labores de rescate continúan y los equipos tratan de dar con cientos de turistas que habían viajado a Nepal en agosto.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Gokul, el dueño de una agencia de viajes en Nepal. Según nos cuenta, los afectados "lo están pasando muy mal".
Gokul asegura que la riada ha afectado a una de las zonas más turísticas de Nepal, en la frontera del Tíbet. "Ahora es la época de viajar al Tíbet", nos cuenta, "muchos de los turistas perdidos son indios porque es época de peregrinación".
La prioridad del Gobierno ahora mismo es encontrar a todos los desaparecidos, mientras cientos de familias piensan cuánto tardarán en recomponerse de una riada sin precedentes.
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