En plató
Cristina es mujer, pero nació con testículos: "No soy un monstruo, soy una mujer diferente"
Durante unos 17 años, Cristina se enfrentó a la incomprensión y a la falta de un diagnóstico que hoy trata de visibilizar por redes sociales. Tras mucho tiempo cargando con una vergüenza que nunca debió tener, nos cuenta qué es el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos.
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Cristina vivió durante muchos años conviviendo con una vergüenza que no le correspondía. Vergüenza por nacer con una condición que tardaron 17 años en diagnosticarle: el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos.
Este síndrome está relacionado con la intersexualidad y le provocaba que, aunque nació mujer con genitales femeninos, su cuerpo nació con testículos y sin útero, lo que hacía que no tuviese menstruación.
"Cuando vieron que no me venía la menstruación fue cuando me lo detectaron, se dieron cuenta de que tenía testículos y no ovarios", afirma Cristina, "no sabía dónde ubicarme porque soy mujer, pero, por dentro, genéticamente soy un hombre".
A los 16 años, le extirparon los testículos, pero no fue hasta un año más tarde cuando dieron con su diagnóstico. Pasó 17 años sin un tratamiento hormonal adecuado y viviendo en un silencio constante. Cuando la gente preguntaba, sus padres solían decir que tenía un tumor. "Mis padres estaban en shock y el médico les recomendó no contarlo, decir que tenía un tumor de ovarios", recuerda Cristina.
Tener pareja se convirtió en un trauma y llegaron a hacerla sentir que era un monstruo. "Para evitar que la gente te señale o te haga sentir diferente, al final se oculta", confiesa. No fue hasta que conoció a su actual pareja, Roberto, cuando decidió mostrarse tal y como es y dejar a un lado la vergüenza.
Ahora, Cristina visibiliza su síndrome en redes sociales, ayudando a otras mujeres que, como ella, desconocían que este tipo de cuerpos existen y son más frecuentes de lo que creemos.
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