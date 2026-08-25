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Eva, una de las 14.000 personas confinadas por el incendio en Barcelona: "No parece que vaya a parar"
El fuego llega a Barcelona y obliga a confinar a los vecinos de los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana. Una de esas personas es Eva, con la que hemos podido hablar en Y ahora Sonsoles.
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El fuego se ha convertido en el gran monstruo del verano. Tras arrasar Ávila o Castellón, un nuevo incendio en Barcelona pone a los vecinos en alerta.
Los barrios barceloneses de Torre Baró y Ciutat Meridiana han sido confinados ante el riesgo de que el fuego alcance los núcleos urbanos. En total, 14.000 personas han tenido que abandonar sus casas.
Eva es una de las vecinas afectadas. Según nos cuenta, ha tenido que irse a casa de su madre y está muy preocupada por la evolución del fuego.
"No parece que vaya a parar, hay mucho viento", advierte, mientras nos muestra la situación en directo. ¿Podrán los vecinos de Torre Baró y Ciutat Meridiana volver a sus casas pronto?
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