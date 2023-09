La novia del sacerdote detenido denunció la existencia de los vídeos sexuales 8 meses después de encontrarlos

Fue la novia de Melilla del sacerdote detenido en Vélez-Málaga quien localizó de forma casual el disco duro con las grabaciones sexuales del párroco, como hemos visto en exclusiva en la denuncia que puso.

Era diciembre del año 2022 cuando lo encontró, pero a la pareja no le dio tiempo a visionar todo el contenido y copió solo la mitad. Después se lo dijo, y la respuesta del sacerdote es que pertenecía a su vida anterior.

En enero, un mes después, acude a la parroquia en la que trabajaba el párroco en Melilla y les cuenta que ella es su novia, además de todo lo que ha encontrado.

Al día siguiente, citan al padre y lo trasladan a Málaga como administrador parroquial y no como cura. Mientras tanto, ella sigue con él porque dice estar muy enamorada, hasta que en el mes de marzo decide romper la relación.

"Los vídeos son extraordinariamente explícitos"

En julio habla por primera vez con la policía, pero tenía miedo de denunciar, algo que hace un mes después, el 23 de agosto.

Tras su declaración, dos días después la policía visiona todo el contenido e identifica a cinco víctimas, aunque solo una quiere ver todo el material.

El 6 de septiembre, el padre Fran acude a la comisaría de Vélez para denunciar un presunto robo de 3000 euros y del disco duro en cuestión.

La policía le realiza un seguimiento y el 11 de septiembre es detenido cuando volvía de copas con su madre. "Me la han jugado estas", fueron sus palabras durante el registro al domicilio.

El contenido de los vídeos sexuales del sacerdote de Vélez-Málaga

Cruz Morcillo ha podido saber en exclusiva cuál era el contenido de los vídeos sexuales que grababa el sacerdote detenido en Vélez-Málaga una vez dormía a sus víctimas, que ocurrían incluso en la casa parroquial.

La periodista ha asegurado que con la nueva ley está claro lo que ha hecho este sacerdote. "Los vídeos son extraordinariamente explícitos", ha dicho la periodista.

Ellas no notaron nada y lo definen como si fuera necrofilia porque ellas no se mueven ni sentían nada.

El párroco, además, no las mueve y por eso no hay heridas y no se dieron cuenta de que algo había ocurrido. "Hay violaciones", ha confirmado.

Antes de esto, según hemos visto en 'Y ahora Sonsoles', el sacerdote bebía y salía de fiesta con compañeros, y finalmente acababa en un piso donde se quedaba a solas con ellas y cometía los actos. Este era su modus operandi.

Unos actos que han sorprendido a los que conocían al sacerdote, ya que lo definían como una persona agradable y que se llevaba bien con todo el mundo, pero tenía una doble cara.